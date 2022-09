Duitsland koopt bijna 99 procent van wankel energieconcern Uniper

Om Uniper voor omvallen te behoeden steekt de Duitse overheid nu 8 miljard euro aan nieuw kapitaal in het bedrijf. Dat bedrag was al in juli gereserveerd voor steun aan het concern, maar nu verwerft Duitsland er een groter deel van Uniper voor.

Daarnaast leent de staatsbank KfW extra geld uit zodat het nutsbedrijf niet in de betalingsproblemen komt. Berlijn betaalt de grootste aandeelhouder van Uniper, het Finse Fortum, 500 miljoen euro voor zijn belang in het bedrijf. Ook krijgt Fortum 4 miljard euro terug die het aan Uniper heeft geleend.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom knijpt de laatste maanden de gastoevoer naar Europa steeds verder af, als reactie op de westerse sancties tegen het land vanwege de inval in Oekraïne. Eerder deze maand ging de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1 voor onbepaalde tijd dicht, formeel wegens een defect.

Deze gascrisis bezorgde Uniper nu al 8,5 miljard euro aan verliezen, meldt Fortum. Daardoor „kan het bedrijf zijn cruciale rol in de leveringszekerheid niet blijven vervullen als bedrijf in private handen.”

Volgens Uniper-baas Klaus-Dieter Maubach stelt de nationalisatie „de energietoevoer veilig voor bedrijven, gemeentes en consumenten.” „De aanpassingen aan het stabilisatiepakket van juli zijn noodzakelijk gezien de intensivering van de energiecrisis.”

Uniper heeft ook in Nederland centrales. Drie gasgestookte centrales in steden Zuid-Holland leveren elektriciteit en warmte. Volgens een woordvoerster hadden deze centrales geen last van het dichtraaien van de Russische gaskraan, omdat ze hun gas inkopen bij Gasunie. Uniper heeft ook een grote kolen- en biomassacentrale op de Maasvlakte. Het is nog niet direct duidelijk wat de impact van de nationalisatie op deze locaties zal zijn.

De Duitse regering is volgens persbureau Bloomberg bezig met de nationalisatie van nog twee grote energiebedrijven. De vrees bestaat dat een bankroet in de energiesector een domino-effect kan veroorzaken dat vergelijkbaar is met de bankencrisis van 2008, die ontstond toen de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging.