'Damrak begint met kleine winst'

,,De beurzen lijken iets hoger van start te gaan. Er staat maandag weinig op de agenda en het is vooral wachten op belangrijke macro-economische cijfers, die later in de week naar buiten komen. Daarnaast zal de stemming vooral worden bepaald door de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn geldschieters", aldus marktanalist Ingrid Eltink van IG Nederland.

Op Beursplein 5 opende BAM zijn boeken. Het bouwbedrijf is in het eerste kwartaal in de rode cijfers gedoken, vooral door het ontbreken van boekwinsten bij zijn investeringssectoren vastgoed en publiek-private samenwerking (pps). BAM bevestigde daarnaast de verwachtingen voor 2015.

Inverko

Inverko kwam met jaarcijfers. Het beursgenoteerde recyclingbedrijf, dat de presentatie van de resultaten meerdere keren uitstelde, zag het verlies afgelopen jaar flink afnemen. De omzet bleef nagenoeg gelijk.

Biotechnologiebedrijf Pharming kondigde aan samen met Clinigen Group een wereldwijd toegangsprogramma te hebben gelanceerd voor Ruconest. Door het programma kunnen patiënten in landen waar het middel niet commercieel beschikbaar is, onder voorwaarden, alsnog toegang tot het product krijgen.

Fugro

Het Financieele Dagblad (FD) meldde maandag dat bodemonderzoeker Fugro de eindfase nadert van de belangrijke verkoop van zijn divisie Subsea. Het bedrijf opent de boeken voor een handvol partijen die een indicatief bod hebben uitgebracht op Subsea, dat onderzeese gas- en olie-installaties onderhoudt en inspecteert. Volgens de krant hoopt Fugro het onderdeel voor de zomer te verkopen.

In het Verre Oosten lieten de belangrijkste aandelenbeurzen maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de plus. De aandelen van financiële bedrijven waren in trek bij beleggers na verdere aankondigingen van aandeleninkopen en dividendverhogingen in de sector. Ook verwerkte de markt een sterker dan verwachte toename van de Japanse machineorders in maart.

VS

De beurzen in New York sloten vrijdag overwegend met kleine winsten gesloten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 18.272,56 punten. De bredere S&P 500 scherpte het record van een dag eerder nog wat verder aan met een plus van 0,1 procent op 2122,73 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 5048,29 punten.

De Europese aandelenmarkten gingen gemengd het weekeinde in. In Amsterdam, waar DSM uitblonk dankzij overnamespeculaties, eindigden de graadmeters wel met kleine winsten. De toonaangevende AEX-index steeg 0,1 procent tot 490,96 punten. De MidKap kreeg er eveneens 0,1 procent bij en sloot op 760,59 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs gingen 0,2 tot 1 procent lager de handel uit.

De euro was maandag voorbeurs 1,1445 dollar waard, tegen 1,1435 dollar bij sluiting van de Europese beurzen op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 59,91 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 66,88 dollar per vat.