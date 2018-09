Laatste restje kwartaalcijferseizoen

Hoewel de Griekse premier vooruitgang ziet in de onderhandelingen over de voorwaarden voor verdere financiële hulp aan zijn land, blijft hij zich verzetten tegen de grootschalige bezuinigingen waar de schuldeisers om vragen. Met name over verdere verlaging van de lonen en pensioen valt niet te praten, zei hij.

De Grieken denken nog deze week een deal te kunnen sluiten. Waar dit vertrouwen op gebaseerd is, blijft onduidelijk. Europees commissaris Valdis Dombrovskis zei zaterdag tegen de Duitse krant Bild dat de tijd dringt en dat Athene nu toch echt met ,,een volledige en geloofwaardige lijst met hervormingen'' moet komen.

Delta Lloyd

Van de bedrijven die komende week nog met resultaten over het tweede kwartaal komen, is Delta Lloyd het grootste. De verzekeraar die deel uitmaakt van de toonaangevende AEX-index publiceert de cijfers dinsdagochtend.

Op die dag staat ook de cijferpublicaties van Refresco Gerber op de rol. De Rotterdamse frisdrankproducent, maker onder meer Wicky-limonade, debuteerde eind maart op het Damrak en opent voor het eerst de boeken als beursgenoteerd bedrijf.

BAM

Maandag komen bouwer BAM, investeringsmaatschappij HAL en afvalverwerker Inverko met kwartaalupdates. Later in de week volgen nog ingenieursbedrijf Oranjewoud, stamcelbank Esperite en softwareleverancier Tie Kinetix.

Verder kunnen inflatiecijfers voor de eurozone dinsdag op de belangstelling van beleggers rekenen. De Europese Centrale Bank (ECB) probeert momenteel met onder meer ee enorm opkoopprogramma voor schuldpapier de geldontwaarding aan te jagen. Daarvan profiteert ook de aandelenhandel.