Duitse ondernemers bezorgen beleggers koude douche

Uit de Ifo-index die het vertrouwen onder Duitse ondernemers weergeeft, kwam over de maand januari naar voren dat de Duitse industrie nog steeds gebukt gaat onder de handelsconflicten en de afzwakking van de wereldwijde maakindustrie, zo stellen economen bij ING.

De ING-economen benadrukken dat de IFO-index een pijnlijke waarschuwing is tegen het voorbarige optimisme dat in de markt was ontstaan na de opsteker in de Duitse PMI-cijfers eerder deze maand.

Zij wijzen er op dat de aanhoudende handelsonzekerheid in combinatie met een structurele verschuiving naar de dienstensector en disruptie in de autosector hobbels zijn op weg naar herstel van de Duitse economie.