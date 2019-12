Beleggers euforisch na handelsdeal

De AEX is 1,3% hoger gesloten op 610,7 punten. Dat is 25,1% meer dan de ultimostand van 2018. Hier moet het uitgekeerde dividend nog bij opgeteld worden om tot het jaarrendement van 29,3% te komen.

De AMX steeg vandaag 1,2% naar 907,9 punten. Elders in Europa zat de stemming er ook goed in. De Britse FTSE 100 won een fraaie 2,3%. De Duitse DAX en Franse CAC 40 klommen 0,8% respectievelijk 1,1%.

In de VS is het enthousiasme minder groot. Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,6% hoger, onder invloed van de terugval van Boeing. De Nasdaq-index pakte er 1,1% bij.

Aanhoudend handelsoptimisme is volgens handelaar Buysing Damsté van ING de belangrijkste reden voor de voortgaande opmars van de aandelenkoersen. „Vrijdag kwam de eerste aankondiging dat de handelsdeal zo goed als rond is. In het weekend volgde een verdere bevestiging met meer details vanuit zowel de VS als China.”

Hoofdeconoom Luc Aben (Van Lanschot) wijst er wel op dat de handelsspanningen nog lang niet voorbij zijn. „De VS heeft de bestaande importtarieven weliswaar verlaagd, maar deze zijn nog altijd het dubbele van een jaar geleden. Bovendien zijn lang niet alle details bekend.”

De ruime verkiezingswinst van Boris Johnson eind vorige week laat zijn sporen ook nog altijd na, meldt Aben. „Je ziet dit ook terug in de rust in het pond. Het wordt voor Johnson lastig om eind volgend jaar een handelsdeal met de Europese Unie te sluiten, maar onmogelijk is het zeker niet. Door zijn ruime overwinning hoeft hij minder rekening te houden met de echte hardliners.”

Aben ziet ruimte voor verdere koersstijgingen. „Dankzij de zeer lage rentes zijn er nauwelijks alternatieven voor aandelen. De waarderingen in Europa vallen bovendien mee. Anderzijds is de politieke lucht weliswaar opgeklaard, maar kan er zo weer een donderwolk komen.”

Handelaar Damsté toont zich eveneens voorzichtig positief. „Als er meer details naar buiten komen over de datum en plek waar de handelsdeal getekend wordt, kan daar nog wat enthousiasme uit voortkomen.”

In de AEX blonk informatieleveranciers Relx met een winst van 3,5% uit.

Takeaway won 3%, waarmee de achterstand van zijn bod op Just Eat ten opzichte van dat van techinvesteerder Prosus tot 3% werd teruggebracht.

ArcelorMittal steeg 2,4%, gesteund door het handelsakkoord. De staalgigant liet vrijdag bovendien weten de prijzen voor zijn Amerikaanse staal met $40 per ton te verhogen.

Tankopslagbedrijf Vopak won 1,2%, na door vermogensbeheerder Jefferies als ’favoriet in 2020’ te zijn bestempeld.

Bij de middelgrote fondsen eindigde AMG met een plus van 4,4% aan kop. Vermogensbeheerder Invesco heeft het belang in de metalenleverancier stevig verlaagd.

De toeleverancier aan apothekers Fagron en logistiek dienstverlener WDP wonnen 3,5% respectievelijk 2,5%.

Ajax verliest

Smallcap Ajax verloor 0,5% na de 1-0-nederlaag tegen AZ, zondagmiddag. De Amsterdammers moeten hun koppositie in de Eredivisie nu delen met de Alkmaarders.

Beursuitbater Euronext kreeg er op de lokale markt 1,9% bij, dankzij een koopadvies van KBC met een koersdoel van €80. Fastned, een bouwer en uitbater van snellaadstations voor stekkerauto’s, won 1,2% omdat het in België mag gaan uitbreiden.

Wordt 2020 weer een mooi beursjaar en welke aandelen bieden interessante beleggingskansen? Experts geven donderdagavond tijdens een online seminar hun visie. Meld je hier aan.