Sterk staaltje AEX-index

Na een uurtje handelen staat de hoofdgraadmeter aan Beursplein 5 op 608,4 punten, een winst van 0,9%. De Midkap-index krijgt er 0,6% bij en gaat naar 903,1 punten. Elders in Europa gaat het ook al lekker met de Franse CAC 40 (+0,8%), de Duitse DAX (+0,5%) en de FTSE100 in Londen (+1,5%).

De Europese winsten volgen op verliesbeurt voor Tokio en Hongkong. In Shanghai begonnen beleggers juist wel met winst. De belangrijkste Amerikaanse futures staan in het groen.

Vraagtekens in handelsoorlog

Vrijdag werd op de valreep van de beursweek een handelsakkoord gesloten tussen China en de Verenigde Staten. Dat staakt-het-vuren doet beleggers goed, maar analisten wijzen erop dat er ook nog genoeg vraagtekens staan. Zo is onduidelijk hoeveel landbouwproducten de Chinezen in Amerika gaan afnemen, en op wat voor manier de Amerikanen eerder ingevoerde importheffingen precies willen halveren.

In de AEX-index valt Vopak terug na een vliegende start. Het tankopslagbedrijf wordt door vermogensbeheerder Jefferies genoemd als ’koopje in 2020’, en kreeg er prompt 3,2% bij van beleggers die niet zo lang willen wachten. Inmiddels is het fonds iets teruggevallen, maar staat de winst nog wel op 1,2%.

ArcelorMittal gooit de prijzen voor zijn Amerikaanse staal met $40 per ton omhoog, beleggers geven het aandeel 2,3% extra. Ook Relx (+1,3%) en Wolters Kluwer (+1,2%) beginnen de week goed. Bij de zwaargewichten staat ASML 0,6% hoger, ING op +0,8%, Shell 0,7% in de plus en Unilever 0,9% hoger.

Bij de middelgrote fondsen schijnt de zon voor logistiek dienstverlener WDP (+1,3%), PostNL (+1,6%) en Altice (+1,2%).

Ajax verliest

Voetbalclub Ajax, een smallcapper, verliest 0,5% na de 1-0-nederlaag tegen AZ, zondagmiddag. De Amsterdammers moeten hun koppositie in de Eredivisie nu delen met de Alkmaarders.

Beursuitbater Euronext krijgt er op de lokale markt 1,4% bij, dankzij een koopadvies van KBC met een koersdoel van €80. Fastned, een bouwer en uitbater van snellaadstations voor stekkerauto’s, wint 1,9% omdat het in België mag gaan uitbreiden.

Wordt 2020 weer een mooi beursjaar en welke aandelen bieden interessante beleggingskansen? Experts geven donderdagavond tijdens een online seminar hun visie. Meld je hier aan.