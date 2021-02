’Stop met zeuren’ riep deze KPMG-topman personeel toe en kon zijn tas pakken

De Australiër Bill Michael liet het tijdens een discussie over de gevolgen van de coronacrisis voor hun werk niet bij een enkele uitval.

In team-bijeenkomsten wierp de 52-jarige manager personeel van het onderdeel Financial Services bij KPMG Advisory, dat klaagde over grote vermoeidheid, een serie verwijten toe.

Dat leidde tijdens de meeting al tot enige ophef. Daarna lekte zijn opmerkingen uit, en werd de druk op de KPMG-top verhoogd om hem te ontslaan.

Na meerdere excuses van Michael, die sinds 2017 over dit onderdeel waakt, werd de Australiër op non-actief gesteld door KPMG. ,,Omdat de druk op mijn collega’s te groot werd heb ik besloten om terug te treden”, aldus Michael later.

’Onzin’

De adviseurs meldden in de uitgelekte meeting hun grote zorgen over kortingen op hun loon en pensioen in coronatijd. Bij beoordelingen zouden ze last hebben van ’onbewuste vooroordelen’ van hun superieuren.

Michael schoot uit zijn vel. Het was ’complete and utter crap’. ’Stop met zeuren’, riep hij. Zijn personeel dat zijn ziel had geopend voor hun leidinggevende beet Michael toe te „stoppen met het uitspelen van de slachtofferkaart.”