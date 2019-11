'Hoger resultaat voor speciaalchemiebedrijf DSM'

De onderneming komt dinsdag voorbeurs met een handelsbericht naar buiten. De kenners voorspellen dat het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) in het voorbij kwartaal tot 424 miljoen euro opliep. Dat is 18 miljoen euro meer dan een jaar terug. Toen ging er een tijdelijk voordeel van 15 miljoen euro in de boeken vanwege hogere vitamineprijzen. In het tweede kwartaal was het concern niet in staat om zijn bedrijfsresultaat van een jaar eerder te overtreffen, inclusief de vitamineboost.

De opbrengsten stegen waarschijnlijk met een fractie tot 2,3 miljard euro, ramen de marktvorsers. De groei komt volledig op conto van de voedingstak, waar de opbrengsten waarschijnlijk tot ruim 1,5 miljard euro aandikten. Bij de andere grote divisie, die in materialen als kunstharsen en coatings handelt, daalde de omzet naar verwachting juist tot 700 miljoen euro. De andere kleine onderdelen als de tak voor innovatie voerden de inkomsten volgens de consensus marginaal op.

Analisten bij KBC Securities waarschuwen dat de onderliggende winstgroei in het derde kwartaal waarschijnlijk lager uitkomt dan in de eerste helft van het jaar. De materialentak krijgt namelijk wat tegenwind van de afzwakkende auto- en elektronicasectoren. Bij de resultaten van de voedingstak moet er rekening worden gehouden met de impact van de Afrikaanse varkensgriep, aldus de kenners.