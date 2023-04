Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag: ’Ineens keek ik recht in de loop van een pistool’

In de jaren negentig werkte Arie van den Berg (80) voor ABN Amro op verschillende kantoren. Op een dag in 1992 was hij rond half negen ’s ochtends het kantoor in Noordwijk binnengestapt. Hij zat een paar minuten achter zijn computer toen hij merkte dat er iets aan de hand was. „De mensen die naast mij zaten werden onrustig. Toen ik opkeek, zag ik een man met een pistool die ons onder schot hield”, vertelt Van den Berg. Waarschijnlijk waren de overvallers ’s nachts met een valse sleutel binnengekomen, en hadden ze zich verstopt totdat de medewerkers zouden komen.