Ontslaggolf TomTom in twintig landen, kans op ’enige tientallen banen’ in Nederland

TomTom heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in automatisering bij het bedrijfsonderdeel dat kaarten maakt. Daardoor kunnen kaarten die TomTom levert aan autoproducenten tegenwoordig sneller geüpdatet worden dan voorheen. ,,Deze betere kaarten zullen ons productaanbod verbeteren en ons een grotere markt aan laten boren”, aldus Goddijn. Maar er zijn dus minder mensen nodig om dit te bereiken.

Volgens een woordvoerder van TomTom zijn de gesprekken over de reorganisatie nog gaande. Het gaat om werknemers verspreid over twintig landen. Daarom kan hij ook nog niet zeggen hoeveel arbeidsplaatsen er per land gaan verdwijnen. Binnen TomTom circuleren berichten dat het in Nederland gaat om enige tientallen banen.

Bekijk ook: TomTom blijft verliezen door problemen op de automarkt

Het techbedrijf sluit gedwongen ontslagen niet uit. ,,We zullen er natuurlijk alles aan doen om te kijken of we voor die mensen intern of extern iets anders kunnen vinden”, zegt een woordvoerder. ,,Maar je weet van tevoren nooit zeker of dat voor iedereen lukt.”

TomTom, ooit een beurslieveling, ploetert al jaren om de bakens als maker van navigatiekastjes te verzetten naar die van dataleverancier aan autofabrikanten. In de eerste drie maanden van dit jaar zag het bedrijf de omzet dalen, onder andere als gevolg van het wereldwijde chiptekort, met 2% tot €128 miljoen. Tegelijkertijd liepen de kosten onder andere door de investeringen in automatisering op. Hierdoor bleef er onder aan de streep een bruto kwartaalverlies over van €20 miljoen.