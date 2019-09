Nieuwe topvrouw KPN in opspraak door aandelenverkoop

Toen de overstap van Leroy vorige week bekend werd, daalde het aandeel Proximus in één klap met zo’n 2,5%. De topvrouw verkocht haar aandelen op een koers van €26,26 (het slot van 1 augustus), vrijdag was het bedrijf op het dieptepunt nog maar €25,64 per aandeel waard.

In een reactie laat Leroy weten dat ze op het moment van de verkoop nog niet had besloten om Proximus te verlaten. Wel onthult ze dat ze met meerdere partijen, en dus niet alleen KPN, sprak over een mogelijke overstap. Ze had de aandelen graag eerder verkocht, maar mocht dat niet vanwege de ’stille periode’ voorafgaand aan de publicatie van de halfjaarcijfers.