Zo vader zo zoon? Liegen tegen autoverzekering kost €22.000

De man had de autoverzekering afgesloten voor zijn zoon omdat die dat vanwege financiële problemen bij verschillende schuldeisers zelf niet kon doen. Maar als Achmea had geweten dat zijn zoon de daadwerkelijke eigenaar was en de primaire bestuurder, had de verzekeraar de tot stand gekomen overeenkomst niet geaccepteerd.

Stoeprand

De consument meldde bij Achmea dat de schade aan de Golf was ontstaan doordat er tegen een stoeprand was opgereden. Maar later bleek dat er ’s nachts twee geparkeerde auto’s waren beschadigd. De kapotte Golf was vlakbij gevonden, zonder chauffeur. De politie bepaalde dat de zoon uit de bocht was gegleden.

Onderzoek in opdracht van Achmea wees uit dat niet de man, maar de zoon de primaire bestuurder van de auto was. De consument reed slechts incidenteel in de Golf. Daarmee heeft de consument de mededelingsplicht geschonden volgens Kifid.