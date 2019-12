Saudi Aramco zet record met beursgang

Riyad - Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco haalt 25,6 miljard dollar, omgerekend 23 miljard euro, op met zijn beursgang. Dat is een nieuw record voor grootste beursgang ooit. Het oude record was in handen van de Chinese webwinkelreus Alibaba, dat bij zijn beursentree in New York 24 miljard dollar ophaalde.