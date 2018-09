Grondlegger euro Lamfalussy  overleden

Sandor Lamfalussy werd in Hongarije geboren, maar vluchtte in 1949 naar België. Hij studeerde economie in Leuven en Oxford en gaf later ook les aan de universiteiten van Yale en Oxford.

Hij begon zijn bancaire loopbaan bij de Bank van Brussel, die lat Banque Bruxelles Lambert werd en nog later ING. In 1976 stapte hij over naar de centrale bank der centrale banken, de BIS in Bazel. Van 1986 tot 1993 was hij algemeen directeur van de BIS.

In 1988 werd hij lid van het comité Jacques Delors dat de weg plaveide voor de komst van de euro. Van 1994 tot 1997 leidde hij het Europees Monetair Instituut, de voorloper van de ECB.