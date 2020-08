Topondernemer blij met thuiswerken

Coosje Wijzenbeek (l.) met John Fentener van Vlissingen en zijn echtgenote Marine met viooltalent Luna de Mol tussen hen in. Ⓒ foto’s De TelegraaF

,,Voor ons is het niet de vraag of thuiswerken zal blijven”, zei John Fentener van Vlissingen, ondernemer van mega-reisorganisatie BCD. ,,Al is het goed om ook regelmatig bij elkaar te komen: thuis verkopen onze mensen meer tickets. Dat kunnen we meten.”