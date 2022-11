Warren Buffett blijft voorzichtig

Berkshire heeft zijn kaspositie in de afgelopen twaalf maanden met zo’n $50 miljard afgebouwd, maar die bedraagt nog altijd ongeveer $100 miljard. Ter vergelijking: zijn aandelenportefeuille was eind september $306 miljard waard. Recente aankopen betroffen een deelneming in oliemaatschappij Occidental Petroleum en verzekeringsmaatschappij Alleghany. Daarnaast koopt de investeringsmaatschappij mondjesmaat eigen aandelen in.

Zorgen

Dat Berkshire zijn kaspositie niet sterker afbouwt, hangt samen met zorgen over de aanhoudende verstoringen van de aanvoerketen, het risico van een nieuwe coronagolf en de onzekerheid die de oorlog van Rusland met Oekraïne met zich meebrengt.

Berkshires nog altijd veruit grootste aandelenpositie is die in Apple, dat dit jaar 22% in waarde is gedaald. Daarmee doet de maker van onder meer iPhones en computers het wel minder slecht dan veel andere grote Amerikaanse technologiebedrijven.

Berkshire staat dit jaar op een verlies van 4% en doet het daarmee aanzienlijk beter dan de brede Amerikaanse markt. De S&P 500 heeft namelijk 21% ingeleverd.