Negatieve rente vanaf €250.000 bij SNS, ASN en RegioBank

Vanaf maart gaat de rente vanaf €250.000 naar -0,5%. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Jeugd- en jongerenrekeningen worden uitgesloten van deze negatieve rente, aldus De Volksbank.

Bij SNS, ASN en RegioBank blijft de spaarrente voor minder dan €250.000 voorlopig nog 0,01%. De Volksbank stelt wel: „De rentes zijn variabel en kunnen wijzigen.”

De staatsbank stelt dat het getroffen wordt door de aanhoudend lage marktrente en negatieve rente bij de Europese Centrale Bank (ECB): „En tegelijkertijd wordt er meer gespaard. De Volksbank betaalt in veel gevallen een rentevergoeding over het spaargeld dat bij financiële instellingen, zoals de ECB is ondergebracht.”

Eerder al besloten Rabobank en ING per 1 januari de drempel voor negatieve spaarrente van €1 miljoen naar €250.000 te verlagen. Vanaf de jaarwisseling krijgen spaarders vanaf dat bedrag bij de twee banken -0,5% in rekening. ABN Amro besloot onlangs vanaf 1 januari -0,5% rente te gaan heffen vanaf €500.000.