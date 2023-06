Staking grote bakkers afgeblazen: bod van 16% meer loon op tafel

Medewerkers van Bakkerij Borgesius en Dutch Bakery zouden het werk vanaf donderdagochtend 48 uur lang neerleggen om hun eisen kracht bij te zetten voor meer loon. Werkgevers in de branche boden vlak voor die acties 16 procent meer loon en de vakbonden zijn daar tevreden mee. Leden van de FNV en CNV kunnen zich nu uitspreken over dat bod.

Door de stakingen hadden supermarkten geraakt kunnen worden. Zo bakt Bakkerij Borgesius onder andere voor Albert Heijn brood. Die supermarktketen liet overigens weten vooralsnog voldoende vers brood aangeleverd te krijgen.

Plaatselijke bakker

Liefhebbers van brood bij de plaatselijke bakker hebben mogelijk wel pech. Het onderhandelingsresultaat geldt alleen voor de industriële bakkers en niet voor hun ambachtelijke branchegenoten, waarvoor het gros van de ongeveer 51.000 werknemers in de sector werkt. Daar dreigen dus nog altijd stakingen. „Het is maar te hopen dat zij zich aansluiten bij dit resultaat”, verklaart CNV-bestuurder Nicole Engmann-van Eijbergen.

De loonsverhoging van 16 procent is in drie stappen uitgesmeerd over negentien maanden. De vakbonden wilden voor personeel van zowel industriële bakkers als ambachtelijke bakkers 14,3 procent salaris erbij.

„Ik ben opgelucht dat de druk van een mogelijke staking voldoende was om de werkgevers te laten bewegen. Ze zagen op tijd dat ze niet nóg een cao konden afsluiten ten koste van hun eigen mensen. Het is nu aan de leden om te beoordelen of dat gelukt is”, verklaart Engmann-van Eijbergen.