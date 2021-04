Beleggers teleurgesteld over ’slechts’ 4 miljoen nieuwe Netflix-abonnees

In totaal heeft Netflix nu 208 miljoen abonnees.

Volgens Netflix zou dat te wijten zijn aan de enorme hausse aan nieuwe abonnees die zich vorig jaar al opgaven, en het feit dat er minder series en films konden worden toegevoegd vanwege vertragingen door corona.

Dat blijkt uit kwartaalresultaten die het dinsdag na sluiting van de beurzen in New York naar buiten bracht. De omzet was wel in lijn met verwachtingen.

In het huidige kwartaal denkt Netflix opnieuw weinig nieuwe abonnees te werven en uit te komen op een toestroom van 1 miljoen nieuwe kijkers.

In de nabeurshandel daalde de koers van Netflix in eerste instantie meteen met 11%.