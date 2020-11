Griekenland lokt expats met flinke belastingkorting

Dat meldt persbureau Bloomberg.

De zon en het belastingklimaat zijn niet de enige pluspunten waarmee de Grieken zichzelf in de etalage zetten.

Coronacrisis

Het land kreeg internationale lof over hoe het de coronacrisis in het voorjaar heeft aangepakt.

Momenteel zitten de Grieken opnieuw in strenge lockdown om de tweede golf op te vangen. Overigens is die een stuk heftiger dan in Nederland: mensen mogen zonder reden hun huis niet uit en tussen negen ’s ochtends en zes ’s avonds mag internet niet ’voor de lol’ worden gebruikt.

Belastingkorting

Wie als expat naar Griekenland verhuist, hoeft over slechts de helft van zijn inkomen belasting te betalen.

„Dankzij de techniek kunnen we kiezen waar we willen wonen en werken”, zegt Alex Patelis, een van de belangrijkste economische adviseurs van premier Kyriakos Mitsotakis. „Griekenland heeft nu zowel belastingvoordelen als zon te bieden.”