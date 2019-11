Topman kledingbedrijf Gap vertrekt

Gap bevindt zich in een opsplitsingsproces. Het ene bedrijf zal bestaan uit het merk Old Navy. In de andere onderneming, waarvoor de tijdelijke naam NewCo is, komen grote merken als Gap en Banana Republic en kleinere als Athleta, Intermix en Hill City.

Gap bevindt zich echter ook al enige tijd in zwaar weer. Veel klanten zijn overgestapt naar ketens als H&M en Zara. Gap verlaagde recent nog zijn winstprognose voor het jaar, met een forse daling van de aandelenkoers tot gevolg.

Peck zou na de splitsing overigens NewCo gaan leiden, zo was het plan, maar geeft nu ook zijn bestuurszetel op en zal na een korte overgangsperiode het bedrijf helemaal verlaten. Hij begon bijna 15 jaar geleden bij Gap en werd daar in 2015 topman. Fisher is al bestuurslid van Gap sinds 1990 en was eerder ook al enige tijd interim-topman.