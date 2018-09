ArcelorMittal verlaagt winstverwachting

ArcelorMittal rekent nu op een bedrijfsresultaat (ebitda) van 6 à 7 miljard dollar (5,3 tot 6,2 miljard euro), waar eerder een prognose gold van 6,5 tot 7 miljard dollar. De onderneming gaat er daarbij wel van uit dat de kosten, onder meer voor grondstoffen, dalen.

In het eerste kwartaal zette het concern een bedrijfsresultaat in de boeken van 1,4 miljard dollar, tegen 1,8 miljard dollar een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 728 miljoen dollar, een stevige verslechtering ten opzichte van het nettoverlies van 205 miljoen dollar in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Productie

Dankzij gunstige wisselkoerseffecten en het uitstel van investeringen heeft het bedrijf zijn totale investeringsbudget voor dit jaar verlaagd naar circa 3 miljard dollar. Het totaalbedrag aan afschrijvingen was 807 miljoen dollar, tegen ruim 1 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2014. Die verbetering schreef het bedrijf toe aan de waardedaling van de euro, de Braziliaanse real en de Canadese dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De productie van ArcelorMittal steeg op jaarbasis met 3 procent tot 21,6 miljoen ton. Het concern verwacht dat de mondiale vraag dit jaar 0,5 tot 1,5 procent hoger ligt dan vorig jaar, mede geholpen door een aanhoudend herstel van de Europese industrie.