GameStop en Shell favoriet bij particuliere beleggers

Dat GameStop bij DeGiro het meest verhandelde aandeel in maart was, zowel in Nederland als in heel Europa, is toch wel opmerkelijk te noemen. En dan niet alleen omdat het in de VS een relatief bescheiden beurswaarde van momenteel $11 miljard heeft. Nadat de beurskoers van de winkelketen in videogames in januari spectaculair omhoog werd gejaagd door - veelal Amerikaanse - particuliere beleggers die zich verenigd hadden op online Reddit-platform WallStreetBets, volgde in februari een stevige terug. Het vertrouwen had er bij de Nederlandse believers echter nauwelijks onder te lijden, ook niet toen GameStop met teleurstellende resultaten naar buiten trad. Hun moed werd beloond in maart, want de beurskoers schoot die maand 86% omhoog.

Bij klanten van BinckBank lijkt Shell niet stuk te kunnen, hoewel de koersontwikkeling van de olie- en gasmaatschappij al vele jaren teleurstelt. Vorig jaar verliep zelfs dramatisch met een koersdaling van 45% door de val van de olieprijzen en het besluit om het dividend voor het eerst in vele decennia te verlagen. Dit jaar gaat het duidelijk beter, hoewel maart wel weer een verliesje voor Shell opleverde.

Besi en ASML staan eveneens in de top drie van favioriete aandelen bij Binckbank. Verrassend is dat Shell en ASML naast Tesla ook het hoogst scoren in het lijstje met te verkopen aandelen. De bank heeft onder zijn klanten ook gepeild wat zij voor april van de aandelenmarkt verwachten. Met een 3,0 op een schaal van -10 tot +10 overheerst duidelijk het optimisme.