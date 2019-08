'SocGen bekijkt opties dochter Lyxor'

SocGen zou kijken naar meerdere mogelijkheden waaronder een verkoop of een fusie van het onderdeel, onder druk van felle concurrentie op de markt voor vermogensbeheer. Er is nog geen definitief besluit genomen en SocGen kan ook besluiten Lyxor te behouden, aldus de bronnen. De Franse bank is bezig kosten te besparen door onder meer banenverlies en onderdelen te verkopen om zo financieel sterker te worden.

