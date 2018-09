Vraag naar vliegtickets blijft stijgen

Volgens IATA zorgt het Chinese nieuwjaarsfeest altijd voor een piek in de weken voor en na het evenement. In 2014 viel het feest in januari en had het amper invloed op de vervoerscijfers over maart. De festiviteiten hadden dit jaar in maart een groot aandeel in de toename van de vraag met 13,5 procent in Azië. De komende maanden zullen een duidelijker beeld moeten geven van de trend in de regio, aldus IATA.

China was zelf de uitblinker in Azië met een stijging van 22 procent. Ook de Indiase luchtvaartsector kende een sterke groei. IATA schreef de plus van bijna 18 procent in dat land toe aan zowel aanbiedingen van lokale maatschappijen als aan de ,,opmerkelijke economische groei''. Rusland (min 2,7 procent), dat in een recessie verkeert, kende voor de tweede maand op rij een daling van de vraag.

Vraag

De mondiale vraag naar tickets steeg met 7,4 procent ten opzichte van een jaar eerder, na een stijging van 6,4 procent op jaarbasis in februari. In de eurozone werd 5,4 procent meer gevlogen dan een jaar eerder, ondanks de zwakke economie in de regio.

Uit de cijfers valt op te maken dat luchtvaartmaatschappijen, ondanks een veel lagere olieprijs dan een jaar geleden, het nog rustig aan doen met het vergroten van hun capaciteit. ,,De daling van de olieprijs, sinds halverwege 2014, zou moeten leiden tot een hogere economische bedrijvigheid en tot een sterkere vraag naar vliegtickets dit jaar. Datzelfde geldt voor de recente verbeteringen van het consumentenvertrouwen in ontwikkelde landen'', aldus IATA.