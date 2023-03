Mars-repen ’beperkt verkrijgbaar’ bij Jumbo na strijd om prijs

„Het klopt dat deze producten op dit moment beperkt verkrijgbaar zijn”, bevestigt een woordvoerster van Jumbo na berichtgeving door RTL Z en Nu.nl. „Vanzelfsprekend vinden we dit vervelend voor onze klanten en we doen er alles aan om goede alternatieven te bieden.”

Over de gesprekken met Mars wil Jumbo geen details geven. Wel geeft de zegsvrouw aan dat de supermarkt momenteel wordt geconfronteerd met zeer sterke prijsstijgingen vanuit sommige leveranciers van A-merken. „We begrijpen dat bepaalde prijsstijgingen vanuit onderliggende kostenstijgingen onvermijdelijk zijn, maar sommige prijsstijgingen zijn voor ons niet te verklaren.”

Sinds de oorlogsuitbraak in Oekraïne is de inflatie in Europa hard opgelopen. Tal van fabrikanten verhogen de laatste tijd in rap tempo hun prijzen. Supermarkten doen dat ook, omdat anders hun marge onder druk komt te staan. Maar ze zijn tegelijk huiverig, want als ze alle toegenomen kosten doorberekenen aan hun klanten dan bestaat het risico dat die hun boodschappen liever elders gaan doen.

Opgeschort

Mars zegt op zijn beurt dat supermarkten en hun leveranciers ieder jaar nieuwe afspraken maken. „Normaliter worden deze gesprekken afgerond voordat de overeenkomst van het jaar ervoor ten einde loopt. Ook dit jaar is dat met de meeste supermarkten gelukt. Wanneer dit echter niet het geval is en er ook nog geen nieuwe overeenkomst is, kunnen partijen besluiten de bestellingen of leveringen op te schorten.”

Volgens Mars is het „in het belang van de consument en hun huisdieren” dat er een nieuwe overeenkomst wordt bereikt. De onderneming benadrukt zich daarvoor in te zetten zodat de producten snel weer bij Jumbo te vinden zijn.