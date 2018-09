Groei luchtvrachtvervoer zwakt af

De vraag lag in maart 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. In februari werd op jaarbasis een groei gemeten van 12,2 procent, vooral door eenmalige of tijdelijke effecten. Zo viel Chinees Nieuwjaar dit jaar in februari en vorig jaar al in januari. In de weken voorafgaand aan dat feest wordt altijd veel extra vracht vervoerd.

In het eerste kwartaal van het jaar werd 5,3 procent meer luchtvracht vervoerd dan een jaar eerder. De groei viel daarmee hoger uit dan eerder voorzien. In december ging de IATA voor het eerste kwart van het jaar uit van 4,5 procent groei op jaarbasis.

Azië

Met name in het Midden-Oosten deden luchtvaartmaatschappijen in maart goede zaken. Zij vervoerden 10,6 procent meer vracht dan een jaar eerder. Ook luchtvaartmaatschappijen in Latijns-Amerika profiteerden in die maand van een groei aan vrachtvervoer door de lucht, van 6,4 procent op jaarbasis.

In Azië, dat goed is voor 40 procent van al het luchtvrachtvervoer, groeide de luchtvracht in maart met 2 procent. Een maand eerder werd hier nog een toename met ruim 20 procent gerealiseerd.

In Noord-Amerika werd 0,8 procent meer vracht in de vliegtuigen geladen, terwijl de markt in Europa met 2,4 procent kromp. Wel nam de capaciteit in Europa met 2,3 procent toe.