’Sfeer van angst’: Topman ontwikkelingsbank FMO stapt op

„Mijn effectiviteit nam af omdat er discussies waren over de manier waarop de transitie werd geleid”, zegt hij zelf over zijn vertrek in een persbericht. De Volkskrant spreekt na onderzoek, samen met radioprogramma Argos, onomwonden van een schrikbewind.

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) geldt als een van de meest vooraanstaande ontwikkelingsbanken en is in meerderheid in handen van de staat.

Intimiderend leiderschap

Van Mierlo trad twee jaar geleden aan als leidinggevende bij de ontwikkelingsbank. Intern liep er een onderzoek naar hem, nadat medewerkers klaagden over intimiderend leiderschap.

Verschillende medewerkers vertellen de journalisten van de Volkskrant en Argos dat hij hen voor het oog van collega’s tot op het bot vernederde. Hij zou ondergeschikten graag inwrijven wat voor domkop, ’incompetenteling’ of leugenaar ze wel niet waren.

In een interne mail spreekt een hooggeplaatste FMO’er van een ’sfeer van angst en vergelding’.

Filmpje

Zo zou een feestcommissie in december en plein public excuses hebben moeten aanbieden voor een grappig bedoeld filmpje, dat destijds nog bijna niemand van de medewerkers had gezien.

In het filmpje werd milde spot bedreven met de kernwaarden van FMO - ’Making the difference, diversity, quality, and integrity’ - en de dure Tesla’s en andere auto’s van de bestuurders op de parkeerplaats.

Klacht

Van Mierlo zou hebben gedreigd hoogstpersoonlijk bij hun functioneringsgesprekken aanwezig te zijn als ze dit niet zouden doen. Uiteindelijk leidt het incident bij het feest tot een klacht bij de onafhankelijke commissie Bezemer & Schubad, die gegrond wordt verklaard.

Ministers Hoekstra en Kaag worden op de hoogte gesteld. De politieke druk op Van Mierlo neemt toe, waarna hij donderdag opstapt. Hij blijft nog wel drie maanden aan het instituut verbonden als adviseur.