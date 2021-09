AEX werkt openingsverlies weg

De AEX staat om vijf over tien fractioneel hoger op 793,5 punten. De AMX klimt 0,1% naar 1112,7 punten.

De schommelingen op de overige Europese beurzen zijn eveneens minimaal. De Britse FTSE 100 wint 0,1%, de Duitse DAX staat onveranderd en de Franse CAC 40 levert 0,3% in.

Het beeld in Azië was vanochtend gemengd. De Japanse Nikkei-index blonk met een 2% hoger slot uit, op het nieuws dat de premier zich niet verkiesbaar gaat stellen.

De indexfutures wijzen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Donderdag wisten de beursgraadmeters er dankzij een krachtige eindsprint nog kleine plussen uit te persen.

Om half drie komt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. De cijfers die loonstrookverwerker ADP woensdag publiceerde, wezen op een teleurstellende groei van de werkgelegenheid. Beleggers schrokken hier slechts even van, want de keerzijde is dat het daardoor mogelijk langer duurt voordat de Fed zijn steunbeleid afbouwt.

Bij de bedrijven zal de aandacht verder uitgaan naar de auto-industrie vanwege de aanhoudende tekorten aan computerchips. Dit keer was het de Amerikaanse automaker General Motors die bekendmaakte de productie in een aantal van zijn fabrieken stil te moeten leggen vanwege de tekorten.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat Prosus met een min van 1,4% onderaan. De investeerder was de afgelopen dagen juist weer wat opgekrabbeld dankzij het koersherstel van zijn belangrijkste deelneming, het Chinese techbedrijf Tencent.

Shell daalt 0,2%. Het bedrijf heeft een langjarige overeenkomst getekend voor het charteren van een bunkerschip voor vloeibaar gemaakt aardgas van Crowley Maritime.

DSM schommelt rond het slot van donderdag. Het speciaalchemiebedrijf kondigde de overname aan van een leverancier van op zuivel gebaseerde aroma's voor $453 miljoen.

Verlichtingsbedrijf Signify gaat met een winst van 1% aan kop. De producent van voedings- en schoonmaakmiddelen Unilever, die donderdag op het laagste niveau sinds half maart sloot, is 0,6% in herstel.

Midkapper Galapagos wint nog eens 2,4%. Het biotechnologiebedrijf is in trek sinds het aangekondigde vertrek van ceo Onno van de Stolpe begin deze week, wat speculaties over onder meer een overname heeft doen oplaaien.

De exploitant van pakketkluisjes Inpost verliest 3%, in aanloop naar de publicatie van zijn kwartaalcijfers volgende week.

Smallcap Ordina daalt 0,7%, hoewel ING zich in een rapport positief uitlaat over de ict-dienstverlener.

Het op de lokale markt genoteerde Allfunds wint 7% na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. ING ziet zich hierdoor gesterkt in zijn koopadvies.

HAL stijgt 1,3%. De investeerder koopt een belang van bijna 10% in Technip Energies voor €196 miljoen.

