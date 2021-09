Tech drukt op AEX in aanloop naar banenrapport

De AEX staat om tien over half één 0,1% lager op 792,3 punten. De AMX klimt 0,1% naar 1112,4 punten.

De schommelingen op de overige Europese beurzen zijn eveneens minimaal. De Britse FTSE 100 wint 0,1%, de Duitse DAX staat onveranderd en de Franse CAC 40 levert 0,4% in.

Het beeld in Azië was vanochtend gemengd. De Japanse Nikkei-index blonk met een 2% hoger slot uit, op het nieuws dat de premier zich niet verkiesbaar gaat stellen.

De indexfutures wijzen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Donderdag wisten de beursgraadmeters er dankzij een krachtige eindsprint nog kleine plussen uit te persen.

Het wachten is op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. Na de tegenvallende cijfers die loonstrookverwerker ADP woensdag publiceerde, is de consensus verlaagd tot een banengroei van 730.000 in augustus.

Beleggingsanalist Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management denkt dat de banengroei in de komende paar maanden weer zal aantrekken. „Hierbij speelt mee dat de extra financiële steun die werklozen de afgelopen maanden hebben gekregen, wegvalt. Daardoor zullen meer Amerikanen op zoek gaan naar een baan.”

Hij wijst er anderzijds op dat de economische groeiramingen voor de VS voor het derde kwartaal worden verlaagd. „Morgan Stanley zat op 6,5% en nu op amper 3%. Dit hangt onder meer samen met de opkomst van de deltavariant en de aanhoudende problemen met de supply chain.”

Ondanks de huidige historisch gezien hoge waarderingen, blijft Aegon overwogen in aandelen. „Vooral vanwege de gigantische steunpakketten. Die van centrale banken worden weliswaar afgebouwd, maar overheden blijven enorm steunen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staan maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway en investeerder Prosus met minnen van 1,7% respectievelijk 1,1% onderaan. Beide hadden zich recent enigszins kunnen herstellen van de neergang in de voorgaande weken.

De toeleverancier aan de chipsector Besi zakt door winstnemingen met 1,6%.

Shell daalt 0,5%. Het bedrijf heeft een langjarige overeenkomst getekend voor het charteren van een bunkerschip voor vloeibaar gemaakt aardgas van Crowley Maritime.

Verlichtingsbedrijf Signify gaat met een winst van 1,6% aan kop. De producent van voedings- en schoonmaakmiddelen Unilever, die donderdag op het laagste niveau sinds half maart sloot, is 1,1% in herstel.

DSM stijgt 0,1%. Het speciaalchemiebedrijf kondigde de overname aan van een leverancier van op zuivel gebaseerde aroma's voor $453 miljoen.

Midkapper Galapagos wint nog eens 1,1%. Het biotechnologiebedrijf is in trek sinds het aangekondigde vertrek van ceo Onno van de Stolpe begin deze week, wat speculaties over onder meer een overname heeft doen oplaaien.

De exploitant van pakketkluisjes Inpost verliest 4%, in aanloop naar de publicatie van zijn kwartaalcijfers volgende week.

Smallcap Ordina daalt 0,4%. ING heeft het koersdoel voor de ict-dienstverlener verlaagd, maar zijn koopadvies gehandhaafd.

Het sinds april in Amsterdam genoteerde Allfunds wint 9,5% na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. ING ziet zich hierdoor gesterkt in zijn koopadvies voor het techbedrijf, dat het voor professionele partijen gemakkelijker maakt in duizenden fondsen te beleggen.

HAL stijgt 1,3%. De investeerder koopt een belang van bijna 10% in Technip Energies voor €196 miljoen.

