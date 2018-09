Technologieaandelen VS hebben wind in de rug

De technologiesector is vaak de gewraakte hond als marktgoeroe ’s een verkoopgolf van aandelen duiden. Dat heeft de angst van beleggers voor technologieaandelen aangewakkerd. Ten onrechte vindt beleggingstrateeg Russ Koesterich van vermogensbeheerder BlackRock, die de Amerikaanse technologiesector tot een van zijn favoriete rekent.

Dat heeft te maken met momentum. Hoewel technologieaandelen eind september in de uitverkoop gingen, heeft de sector dit jaar veel andere achter zich gelaten. Amerikaanse technologiebedrijven opgenomen in de S&P 500 informatietechnologie-index, koersten eind september circa 12% hoger in vergelijking met begin van het jaar. Zelfs na de verkoopgolf die door volgens sommige marktvorsers werd aangewakkerd vanwege negatieve berichten over Apple doet de sector het niet slechter dan de brede Amerikaanse aandelenmarkt.

Geen hoge waarderingen

Ondanks de relatief goede prestaties zijn de waarderingen van technologieaandelen niet aan de hoge kant, hoewel niet goedkoop. De koers-winstverhouding en koers-boekwaardeverhouding bevinden zich onder hun historische gemiddelden. Aandelen worden eind september met een premie van 15% verhandeld ten opzichte van de S&P 500, terwijl kort voor de dotcomcrisis in 2000 de premie liefst 140% bedroeg.

Koesterich ziet een belangrijke katalysator voor koerswinst: de sector voert haar investeringen op. In het afgelopen decennium groeiden investeringen jaarlijks gemiddeld met 1,5%, tegen 5% voor het uiteenspatten van de internetzeepbel. In het derde kwartaal van dit jaar zijn investeringen op jaarbasis met 8,1% toegenomen, tegen gemiddeld 6% in de afgelopen drie jaar. Als die trend aanhoudt dan zullen technologiebedrijven daarvan profiteren. “Een aanhoudend lange periode van opgevoerde investeringen geven technologieaandelen rugwind,” aldus Koesterich.

Rugwind voor technologieaandelen

Koesterich verwacht geen herhaling van de jaren negentig, toen na een lange rally plotsklaps de lucht uit koersen van technologieaandelen liep. Eind 1992 werden technologieaandelen maar voor de helft van hun huidige waarderingen verhandeld. De enige overeenkomst tussen die periode en de huidige is het hoge niveau van de investeringen. Tussen 1993 en het uitbreken van de dotcomcrisis in het voorjaar van 2000 groeiden investeringen jaarlijks met ruim 8%. In die periode steeg de S&P 500 technologiesector ruim 1.200%, tegen 250% voor gehele Amerikaanse aandelenmarkt.

