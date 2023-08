Adyen-rivaal Klarna zet deur open naar beursgang: Zweedse fintechreus miljarden waard

Hoewel topman Sebastian Siemiatkowski van Klarna donderdag nog een slag om de arm hield, ziet de Zweedse fintechgigant er brood in om op termijn een gang naar de beurs te maken. De aanwezigheid in Amsterdam, met een locatie in de binnenstad vlak bij de vestiging van concurrent Adyen, kan helpen om te kiezen voor het techgedreven Damrak.

Klarna Bank in Amsterdam Ⓒ ANP / Berlinda van Dam