Rentestrijd gaat door, aanbod van 3% op spaarrekening

Het rentetarief geldt voor zes maanden op een saldo tot €300.000, en is alleen voor nieuwe klanten. Na zes maanden gaat de rente omlaag naar 2,25%.

Spaans

De bank, die onder het Spaanse depositogarantiestelsel valt, is daarmee de eerste die de grens van 3% doorbreekt op een vrij opneembare rekening zonder andere kosten. Op een deposito, waar je je geld een minimale periode moet laten staan, was 3 tot 4% al langer mogelijk. Zelfs wanneer je je geld maar 3 of 6 maanden wilt missen.

Eerder stuntte Scalable Capital, een beleggingsplatform dat onder het Duitse depositogarantiestelsel valt, al met 3,5% voor de eerste drie maanden op een saldo tot €100.000. Klanten moeten daar wel een broker account afsluiten voor €4,99 per maand. Dit rentetarief is daarmee vooral aantrekkelijk voor de wat grotere spaarders. Na deze drie maanden wordt de rente 2,3%.

Er zijn nu diverse banken en spaarplatforms die meer dan 2% spaarrente bieden, blijkt uit een overzicht van Geld.nl. Dat zijn Bigbank uit Estland met 2,35% sinds donderdag, de Franse Renault Bank (jawel, van de auto’s) die 2,30% biedt, Nordax Bank uit Zweden met 2,27%, en de Estse In Bank die 2,16% biedt. De Turkse bank Yapi Kredi, die onder het Nederlandse garantiestelsel valt, biedt 2,08%. De eveneens Nederlandse Bunq Bank betaalt 2,01% spaarrente. Het Nederlandse beleggingsplatform Bux biedt vanaf donderdag 2,30 rente op niet-belegde gelden tot €25.000. Een account daar kost wel €2,99 per maand.

De kans is groot dat de Europese Centrale Bank donderdag opnieuw het belangrijkste rentetarief - wat banken zelf krijgen als ze hun geld stallen, nu 3,25% - verhoogt. Banken verhogen hun spaarrentes alvast om daarop te anticiperen. In de afgelopen week hebben acht banken hun rente verhoogd, signaleert Amanda Bulthuis van Geld.nl. De rentetarieven zijn zo’n acht keer hoger dan een jaar geleden, toen 0,3% het hoogst haalbare was.