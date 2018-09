Herstel Spaanse industrie houdt aan

De inkoopmanagersindex voor de Spaanse industrie kwam vorige maand uit op 54,2, na een stand van 54,3 in maart. Een score hoger dan 50 wijst op groei in de industrie.

Spaanse fabrieken ontvingen vorige maand meer orders en voerden hun productie op. Daardoor was er ook meer personeel nodig in de industrie. Ondernemers gaven wel aan last te hebben van de verzwakking van de euro, die de import van grondstoffen duurder maakt. Die hogere kosten kunnen lang niet altijd worden doorberekend aan klanten, aldus de industriëlen.

In Italië trok de industriële groei voor de vierde achtereenvolgende maand aan. De graadmeter voor de industrie kwam uit op 53,8 en bereikte daarmee het hoogste peil in een jaar. Ook in Italiaanse fabrieken nam de werkgelegenheid in april flink toe.