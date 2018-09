'ECB denkt niet aan vroeg einde opkoopbeleid'

Dat zegt ECB-bestuurder Vitor Constancio in een maandag gepubliceerd interview met Het Financieele Dagblad.

„Het programma werkt goed”, zegt de bestuurder daarin over het initiatief van de ECB om tot oktober volgend jaar maandelijks voor circa 60 miljard euro aan schuldpapier op te kopen. Dat betekent volgens hem echter niet dat er al wordt gedacht aan een mogelijk vroegtijdig einde van de omstreden maatregel. „We zijn er pas een paar maanden geleden mee gestart. Het zou heel raar zijn als we daar nu al over zouden praten.”

Constancio benadrukt in het interview dat prijsstabiliteit, in de vorm van een inflatie van net geen 2 procent, de belangrijkste taak van de ECB is. „Waarom zouden we aan stoppen denken als de inflatie negatief is en inflatieverwachtingen bij lange na niet in de buurt komen van ons middellangetermijndoel van bijna 2 procent?“