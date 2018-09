Ook tweede Avenger-film kaskraker voor Disney

De opbrengsten aan de bioscoopkassa's werden daarbij nog gedrukt door het 'gevecht van de eeuw' tussen de boksers Floyd Mayweather en Manny Pacquiao, dat via betaal-tv live te volgen was.

De eerste Avenger-film, uit 2012, is de op twee na lucratiefste films in de geschiedenis met een wereldwijde opbrengst van ruim 1,5 miljard dollar. Alleen Avatar (2,8 miljard) en Titanic (2,2 miljard) brachten meer op. Naar verwachting wordt deel 2 dé hit van dit jaar. Disney, dat zelf op 210 miljoen dollar mikte in het openingsweekend, heeft dat succes zelf in de hand. Het concern brengt in december 'Star Wars: The Force Awakens' uit waar fans reikhalzend naar uitkijken.