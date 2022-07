Wachtlijst warmtepomp: ’Onderdelen moeten uit Oekraïne komen’

„Onderdelen voor de warmtepompen moeten uit Oekraïne komen en de vraag is enorm”, legt de zegsvrouw uit. De aanleveringsproblemen gelden niet alleen voor warmtepompen, maar ook voor omvormers voor zonnepanelen en de panelen zelf. „Die moeten uit China komen, transport is hartstikke lastig.”

Monteurs

De vraag is wanneer de pompen er wel weer zijn of er dan voldoende monteurs zijn om ze te installeren. „Dan hebben we de producten, maar wie gaat ze aan de muur hangen? Dat blijft natuurlijk een issue. Ook onze concurrenten hebben straks met dit probleem te maken”, stelt de woordvoerster.

Zij noemt het plan van woonminister Hugo de Jonge om per 2026 de warmtepomp verplicht te stellen bij vervanging van een cv-installatie, „een enorme ambitie.”

Voorraad

Branchevereniging Techniek Nederland bevestigt dat mensen rekening moeten houden met langere levertijden. „Maar sommige installateurs hebben warmtepompen op voorraad genomen, die kunnen mogelijk nog uitleveren”, zegt een woordvoerder.

Volgens hem is de vraag explosief gestegen sinds oktober vorig jaar, toen de gasprijzen begonnen te stijgen. „Dat zie je nu terug. Het kost fabrikanten even tijd om zich daarop aan te passen”, aldus de zegsman. „Het is vergelijkbaar met een auto kopen op dit moment. Als je die nu bestelt heb je die ook niet binnen een week of een maand.”