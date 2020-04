Banken en ASML stuwen AEX weer dicht naar 500 punten

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 1,3% in de plus naar een stand van 497 punten. De Midkap-index ging 1,5% vooruit naar 664,42 punten.

Wall Street ging gisteravond flink gebukt onder de opgelaaide zorgen over de economische impact coronacrisis met stevige verliezen voor de belangrijkste graadmeters in Amerika. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een positieve draai voor de aandelenbeurzen. Vanmiddag zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse WW-aanvragen die naar verwachting weer hard zijn opgelopen als gevolg van de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

De olieprijs (Brent) veerde donderdag weer iets op tot net boven de $28 per vat nadat de voorgaande dag de prijs van het zwarte goud nog flink terrein moest prijsgeven.

Chipfondsen in trek

In de AEX hadden de chipfondsen de wind stevig in de rug geholpen door sterke cijfers van Taiwanese branchegenoot TSMC die zich ook positief uitliet over de prognose voor het tweede kwartaal. ASMI dikte 3,5% aan, terwijl de koers van ASMI 5% opliep.

Bankaandelen konden ook op kopersinteresse rekenen na de forse averij de voorgaande dag. ING steeg 3,7%. Deutsche Bank heeft de koopaanbeveling voor het bankconcern gehandhaafd. ABN Amro werd 2,5% meer waard.

Randstad kreeg er 1,7% nij nadat KBC zijn advies voor de uitzenders opwaarts heeft bijgesteld van ’houden’ naar ’bijkopen’.

Galapagos koerste 2,3% hoger. Het biotechfonds meldde te gaan samenwerken met zijn Poolse branchegenoot Ryvu. De twee biotechnologiebedrijven willen samen nieuwe geneesmiddelen voor ontstekingsziekten ontdekken en ontwikkelen.

Midkapper NSI zakte 0,1%. In het eerste kwartaal was volgens de vastgoedverhuurder nog weinig van de coronacrisis terug te zien in de resultaten. De nettohuurinkomsten daalden met 3,4%.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.