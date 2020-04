Lekkere beurslunch met chips

door Johan Wiering

De AEX stond om half één 1,3% hoger op 497,6 punten, na woensdag met 3,3% te zijn teruggevallen. De AMX ging 1,6% vooruit naar 665,1 punten.

Elders in Europa lieten kopers zich ook weer zien. De Duitse DAX en Franse CAC 40 stegen 0,9% respectievelijk 0,7%. De Britse FTSE 100 bleef achter met een plusje van 0,1%.

De indexfutures wezen op een 0,4% tot 0,8% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de verliezen van 1,4% tot 2,2% woensdag. Een uur eerder komt het bericht over de Amerikaanse WW-aanvragen in de afgelopen week naar buiten. In de voorgaande drie weken beliepen deze in totaal bijna 17 miljoen, een record.

De Chinese centrale bank benadrukte vanochtend dat er nog steeds ruimte is om de economie in eigen land een steun in de rug te geven. Morgen staat het groeicijfer voor China over het eerste kwartaal op het programma. Er wordt voor het eerst in 30 jaar een krimp voorzien.

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV meent dat na de rally van de afgelopen weken enige voorzichtigheid geboden is. „Wie enkele weken geleden tegen veel lagere koersniveaus instapte, zou wat winst kunnen nemen. Ik denk dat er op zijn best een U-vormig herstel voor de economie komt, omdat veel landen nog maanden in een lockdown blijven. De economie zal slechts heel voorzichtig worden opengegooid.”

Abma constateert ook dat veel bedrijven hun prognoses schrappen. „Dat is uiteraard heel begrijpelijk, gelet op de enorme onzekerheden. De Amerikaanse banken zijn met hoger dan verwachte reserveringen voor mogelijke betalingsproblemen bij klanten gekomen.”

Chipfondsen gewild

In de AEX vonden de chipfondsen gretig aftrek geholpen door sterke cijfers van Taiwanese branchegenoot TSMC die zich ook positief uitliet voor het tweede kwartaal. ASMI klom 8,4%, terwijl ASML 5,2% opliep. Bank of America heeft in reactie op de woensdag gepubliceerde resultaten het koersdoel verhoogd van €266 naar €325 en de chipmachinefabrikant op de kooplijst gezet.

Galapagos koerste 1,9%. Het biotechnologiebedrijf gaat samen met zijn Poolse branchegenoot Ryvu geneesmiddelen voor ontstekingsziekten ontwikkelen.

Randstad kreeg er 0,5% bij na een adviesverhoging naar kopen door zakenbank KBC.

Heineken dikte 0,2% aan na een terugval bij de start. Het bierconcern zal volgens analisten van Citigroup het hardst geraakt worden door de opgelegde alcoholrestricties in Zuid-Afrika, India en Mexico.

Voedingsmiddelengigant Unilever stond 1,3% af. RD Shell gleed 1,1% weg, na woensdag in reactie op de verdere terugval van de olieprijzen al stevig te hebben ingeleverd.

De toeleverancier voor de chipindustrie Besi ging bij de middelgrote fondsen aan kop met een sprint van 9,5%. Basic-Fit won na een paar zwakke dagen 3,7%.

Midkapper NSI zakte 0,9%. In het eerste kwartaal was volgens de vastgoedverhuurder nog weinig van de coronacrisis terug te zien in de resultaten. De nettohuurinkomsten daalden met 3,4%.

Smallcap Vivoryon spoot 11,7% omhoog. Het biotechnologiebedrijf wil samen met een Duits instituut onderzoek doen naar zogenaamde protease inhibitors, een soort medicijnen die bepaalde enzymen uitschakelen.

RoodMicrotec zakte op de lokale markt 6,3%. De chiptoeleverancier gaf aan dat de coronacrisis in het eerste kwartaal een beperkte invloed heeft gehad op de cijfers, maar waagt zich niet aan voorspellingen voor de rest van het jaar.

