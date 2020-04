Na donderwolk breekt zon weer door op Damrak

De AEX-index noteerde rond kwart over tien 1,4% in de plus naar een stand van 498,50 punten. De Midkap-index ging 1,5% vooruit naar 664,42 punten.

Elders in Europa lieten kopers zich ook weer zien. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,2%

Wall Street ging gisteravond nog flink gebukt onder de opgelaaide zorgen over de economische impact coronacrisis met stevige verliezen voor de belangrijkste graadmeters in Amerika. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een positieve draai voor de aandelenbeurzen. Vanmiddag zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse WW-aanvragen die naar verwachting weer hard zijn opgelopen als gevolg van de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De Chinese centrale bank benadrukte vanochtend dat er nog steeds ruimte is om de economie in eigen land een steun in de rug te geven. Morgen staat het groeicijfer voor China op het programma. Er wordt voor het eerst in 30 jaar een krimp voorzien.

De olieprijs (Brent) veerde donderdag weer iets op tot net boven de $28 per vat nadat de voorgaande dag de prijs van het zwarte goud nog flink terrein moest prijsgeven.

Volgens blijven de aandelenmarkten flink heen en weer gaan vanwege de aanhoudende onzekerheid of het coronavirus al over zijn hoogtepunt heen is, stelt Jan Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa. Daarnaast wijst hij er op dat de vrees ook nog bestaat dat het virus weer de kop gaat opsteken als de beperkende maatregelen worden ingetrokken. „Er wordt rekening gehouden met een sterk herstel in de tweede helft van dit jaar, maar er is niemand die nog echt weet.”

Chipfondsen gewild

In de AEX hadden de chipfondsen de wind stevig in de rug geholpen door sterke cijfers van Taiwanese branchegenoot TSMC die zich ook positief uitliet over de prognose voor het tweede kwartaal. ASMI had de koppositie stevig in handen met een koerssprong van 7%, terwijl de koers van ASML 5% opliep. Bank of America heeft in reactie op de resultaten van de voorgaande het koersdoel van ASML verhoogd van €266 naar €325 en het aandeel op de kooplijst gezet.

Bankaandelen konden ook op kopersinteresse rekenen na de forse averij de voorgaande dag. ING steeg 4,8%. Deutsche Bank heeft de koopaanbeveling voor het bankconcern gehandhaafd. ABN Amro werd 3,7% meer waard.

Randstad kreeg er 3,3% nij nadat KBC zijn advies voor de uitzenders opwaarts heeft bijgesteld van ’houden’ naar ’bijkopen’.

Galapagos koerste 2,3% hoger. Het biotechfonds meldde te gaan samenwerken met zijn Poolse branchegenoot Ryvu. De twee biotechnologiebedrijven willen samen nieuwe geneesmiddelen voor ontstekingsziekten ontdekken en ontwikkelen.

Aan de andere kant moest Unilever 0,7% afstaan. Heineken leverde 0,6% in. Het bierconcern zal volgens analisten van Citigroup het hardst geraakt worden door de opgelegde alcoholrestricties in Zuid-Afrika, India en Mexico.

Midkapper NSI zakte 0,1%. In het eerste kwartaal was volgens de vastgoedverhuurder nog weinig van de coronacrisis terug te zien in de resultaten. De nettohuurinkomsten daalden met 3,4%.

Toeleverancier voor de chipindustrie BESI trok zich ook flink op aan het optimisme rond TSMC met een vooruitgang van 6,8%. Basic-Fit ontdeed zich van het juk van een dag eerder. De koers van de fintessketen veerde 4% op.

