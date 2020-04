Tegenwind uit VS drukt winst AEX

door Johan Wiering

De AEX stond om kwart over vier 0,4% hoger op 493 punten, na woensdag vanaf nagenoeg het hoogste niveau in ruim een maand tijd met 3,3% te zijn teruggevallen. De AMX stond nog een bescheiden 0,2% hoger op 656,1 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters draaienden naar verlies. De Duitse DAX en Franse CAC 40 stonden 0,1% respectievelijk 0,4% lager. De Britse FTSE 100 zakte 0,2%.

Terwijl de future eerder op een positieve opening wees, stonden de Dow Jones-index en de S&P 500 na drie kwartier handelen 1,2% respectievelijk 0,5% lager, na woensdag al stevig te hebben ingeleverd. De Nasdaq-index deed het met een plus van 0,3% duidelijk beter.

Het nieuws dat 5,3 miljoen Amerikanen afgelopen week een WW-uitkering hebben aangevraagd, kwam niet als een verrassing. Dit brengt het aantal nieuwe werklozen in vier weken tijd op ongeveer 22 miljoen. Daarmee is het werkloosheidspercentage boven de 15% gekomen, nadat dit zich begin dit jaar nog ruim onder de 4% bevond.

Cijfers over de bedrijvigheid in Philadelphia en over de Amerikaanse woningbouw vielen wel duidelijk tegen.

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs waarschuwde eerder vanmiddag dat de rally op de aandelenmarkten te snel is gegaan en te ver is doorgeschoten, gelet op de enorme economische schade door de coronacrisis.

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV is het daarmee eens en ziet op korte termijn meer neerwaarts risico dan opwaarts potentieel. „Wie enkele weken geleden tegen veel lagere koersniveaus instapte, zou wat winst kunnen nemen. Ik denk dat er op zijn best een U-vormig herstel voor de economie komt, omdat veel landen nog maanden in een lockdown blijven. De economie zal slechts heel voorzichtig worden opengegooid.”

Abma constateert ook dat veel bedrijven hun prognoses schrappen. „Dat is uiteraard heel begrijpelijk, gelet op de enorme onzekerheden. De Amerikaanse banken zijn met hoger dan verwachte reserveringen voor mogelijke betalingsproblemen bij klanten gekomen.”

Macro-econoom Jeroen Blokland van Robeco is iets positiever. „De beurzen zijn recent hard opgelopen door de enorme steunmaatregelen van centrale banken en overheden. Zo is de Fed voorzichtig begonnen met het kopen van high yield, nadat eerder uitsluitend obligaties met minimaal een Triple B rating werden gekocht. Bovendien komt er elke dag meer bevestiging dat de piek in het aantal besmettingen bereikt of nabij is. Daarnaast zijn de technische aspecten positiever geworden, beleggers worden niet meer gedwongen te verkopen door te veel volatiliteit.”

Blokland acht het onwaarschijnlijk dat de beurzen binnenkort gaan terugvallen tot onder de bodems van een maand geleden. „Je ziet dat de reacties van beleggers op hele slechte economische cijfers beperkt blijven. Als je op de stopknop drukt, weet je dat dit gaat gebeuren. Bedrijven hebben het wel moeilijk en trekken veelal hun verwachtingen in. Dit zou het sentiment op korte termijn kunnen drukken. Een stevige terugval is mogelijk als blijkt dat de stimuleringsmaatregelen onvoldoende zijn of als landen langer op slot blijven.”

Blokland denkt wel dat er nieuwe impulsen nodig zijn om de beurzen verder te doen stijgen. „Bijvoorbeeld als landen besluiten de lockdowns snel terug te draaien. In de VS is de druk om dit te doen groot, vanwege het minder grote sociale netwerk. De VS zou met het snel openen van de economie echter wel een groot risico nemen, omdat het qua besmettingen een paar weken achterloopt op Europa.”

Chipfondsen gewild

In de AEX gingen de chipfondsen aan kop na sterke cijfers en een meevallende prognose van de Taiwanese branchegenoot TSMC. ASMI klom 6,5%. ASML liep 4,1% op. Bank of America heeft in reactie op de woensdag gepubliceerde resultaten het koersdoel verhoogd en de chipmachinefabrikant op de kooplijst gezet.

Just Eat Takeaway zette zijn krachtige opmars voort met een plus van 2,3%, gesteund door een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Jefferies

Galapagos koerste 2,2% hoger. Het biotechnologiebedrijf gaat samen met zijn Poolse branchegenoot Ryvu geneesmiddelen voor ontstekingsziekten ontwikkelen.

Heineken dikte 1,5% aan. Het bierconcern zal volgens analisten van Citigroup het hardst geraakt worden door de opgelegde alcoholrestricties in Zuid-Afrika, India en Mexico.

RD Shell gleed 4% weg, na woensdag in reactie op de verdere terugval van de olieprijzen al stevig te hebben ingeleverd. ING stond 2,3% af.

ArcelorMittal daalde 1,6%. De staalgigant heeft voor $3 miljard extra krediet opgenomen om de huidige crisis financieel makkelijker te kunnen weerstaan.

Randstad verloor 1,3%, ondanks een adviesverhoging naar kopen door zakenbank KBC en een herhaald koopadvies door de Canadese bank RBC.

De toeleverancier voor de chipindustrie Besi ging bij de middelgrote fondsen aan kop met een plus van 7,5%. Basic-Fit won na een paar zwakke dagen 4,3%.

Air France KLM verloor 1,5%, na door Deutsche Bank en Kepler Cheuvreux op de verkooplijst te zijn geplaatst.

NSI zakte 0,4%. In het eerste kwartaal was volgens de vastgoedverhuurder nog weinig van de coronacrisis terug te zien in de resultaten.

Smallcap Vivoryon spoot 11,7% omhoog. Het biotechnologiebedrijf wil samen met een Duits instituut onderzoek doen naar zogenaamde protease inhibitors, een soort medicijnen die bepaalde enzymen uitschakelen.

RoodMicrotec zakte op de lokale markt 7,3%. De chiptoeleverancier gaf aan dat de coronacrisis in het eerste kwartaal een beperkte invloed heeft gehad op de cijfers. Problemen met de herfinanciering van een eind juni aflopende obligatielening baarden beleggers echter zorgen.

