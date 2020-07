Goudprijs hapert na stijging bij $2000 grens

Overdag ging de goudprijs even naar $1980, een verdere stijging zat er dinsdag niet in. De waardestijging van goud, en zilver in zijn spoor, wordt door investeerders toegedicht aan een cocktail van onzekerheid over het coronavirus, het trage economische herstel en de sterke vergroting van de geldhoeveelheid in de markt.

De centrale banken zetten in een poging om de economie te helpen de geldpersen aan, waarmee de waarde van de bestaande beleggingen achteruit gaat. Zo lang die ontwaarding van bezit doorzet, is er volgens zakenbank Goldman Sachs voldoende behoefte aan goud om de prijs naar $2000 te krijgen.

Afgelopen weken steeg de prijs onverwacht snel naar $1800. Sindsdien is er grote drukte bij verkoopplatforms van edelmetalen, die recent door uitval van smelterijen de vraag naar goud, zilver en platina nauwelijks konden bijbenen.