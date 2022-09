TUI verplaatst vluchten naar Brussel om Schiphol-chaos

Mensen die tussen 10 en 30 oktober vertrekken naar Tenerife, Kos, Mallorca, Kreta en Gambia, kunnen niet vanaf Amsterdam vertrekken. Zij moeten nu naar Brussel om vanaf daar te vliegen. Het heeft alles te maken met de chaos op Schiphol, waardoor luchtvaartmaatschappijen moeten schrappen.

„Wij willen niet dat onze reizigers de dupe worden en gaan geen vakanties annuleren”, aldus TUI. „De klanten die het betreft, krijgen vandaag en morgen een e-mail met details. Alle andere vakanties vertrekken zoals gepland vanaf de geboekte luchthaven.”

’Onacceptabel’

Het bedrijf baalt als een stekker dat het opnieuw nodig is om vluchten te verplaatsen. Afgelopen zomer vertrokken TUI-reizigers vanaf Luik. „Het is enorm teleurstellend en onacceptabel dat Schiphol het oplossen van hun problemen maar bij anderen blijft neerleggen”, aldus een woordvoerster.

Schiphol kondigde twee weken geleden aan nog verder terug te moeten in de capaciteit voor vertrekkende passagiers. De luchthavendirectie had het maximum aan vertrekkers voor september en oktober al teruggebracht, maar omdat het aantal inzetbare beveiligers ontzettend tegenviel, mogen er nog weer eens 9000 mensen per dag minder opstijgen.

Het gevolg is dat luchtvaartmaatschappijen van de zogenoemde slotcoördinator vorige week te horen hebben gekregen hoeveel minder mensen ze op welke dag mogen meenemen. Voor een deel lossen ze dat op door stoelen uit de verkoop te halen, maar er worden ook vluchten geschrapt vanwege de chaos op de luchthaven. Zo heeft KLM vrijwel iedere dag een aantal vluchten uit het schema gehaald.

Naar de regio

TUI en Corendon, de twee Nederlandse touroperators met eigen vliegtuigen, weigeren echter vakanties te schrappen. En die zijn logischerwijs gekoppeld aan een vlucht. Bovendien zijn de vluchten naar een vakantieoord ook nodig om mensen op te halen, waardoor in hun geval schrappen geen haalbare kaart is.

Corendon hoeft tot en met eind oktober naar eigen zeggen geen vluchten te schrappen en kan doorgaan met de huidige planning. Daarbij speelt een grote rol dat de airline al in het voorjaar veel vluchten heeft uitgeplaatst naar luchthavens in de regio en het buitenland.

Regionale luchthavens kunnen nu echter nauwelijks vluchten overnemen. Eindhoven en Groningen zijn gebonden aan bepaalde tijden waarop gevlogen kan worden. Rotterdam The Hague Airport dreigt in de knel te komen met de geluidsoverlast.

De vraag is wat Schiphol voor de periode na november moet besluiten. Deze week komt de luchthaven op de proppen met een betere beloning voor beveiligers en bovendien wordt gewerkt aan betere roosters en betere arbeidsvoorwaarden. Dat zou de uitstroom moeten stoppen en Schiphol aantrekkelijker moeten maken als werkplek. De vraag is hoe snel dat zorgt voor verlichting; vorige week gaf de zogenoemde slotcoördinator al aan dat hij rekening hield met een reductie in de wintermaanden.