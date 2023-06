Cryptobeurs Binance weg uit Nederland om uitblijven van vergunning

Een van de grootste cryptobeurzen van de wereld krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB) geen toestemming om hier te ondernemen en vertrekt daarom van de Nederlandse markt. Per direct kunnen nieuwe Nederlandse gebruikers zich al niet meer aanmelden, vanaf 17 juli kunnen alleen nog bezittingen van het platform worden afgehaald.

Vorig jaar kreeg Binance al een boete van ruim 3,3 miljoen euro van DNB omdat de beurs zijn diensten aanbood zonder een wettelijk vereiste registratie bij de toezichthouder. Volgens DNB had Binance toen in Nederland een zeer groot aantal klanten.

Miljoenenboete

De miljoenenboete ging over de periode mei 2020 toen de registratieplicht werd ingevoerd tot in ieder geval december 2021. DNB zegt vanwege wettelijke afspraken niet of er een nieuwe boete in de maak was en waarom Binance niet aan de voorwaarden voldeed. „In algemene zin kun je in zo’n geval wel weer een boete opleggen”, zegt een woordvoerder. De registratie, die enkele tientallen crypto-aanbieders in Nederland wel hebben, is nodig om bijvoorbeeld witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

„Bestaande Nederlandse gebruikers krijgen een e-mail met uitgebreide informatie over wat dit betekent voor hun accounts en bezittingen die ze momenteel hebben”, meldt de beurs, die gebruikers aanraadt om al hun bezittingen van hun account af te halen. „Binance is teleurgesteld dat dit noodzakelijk is geworden, maar zal op productieve en transparante wijze blijven samenwerken met de Nederlandse toezichthouders.”

Binance zegt dat het elders in de Europese Unie wel vergunningen krijgt, bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje. In de Verenigde Staten is Binance al sinds 2019 verboden. Daarna richtte het bedrijf dochter Binance.US op dat aan alle regels zou voldoen, maar ook die is al in zes staten verboden. Eerder deze maand kregen het bedrijf en zijn oprichter Changpeng Zhao beurswaakhond SEC achter zich aan omdat Binance.US niet echt losstaat van het moederbedrijf.