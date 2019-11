Geen overheidssubsidie voor koop Huawei-tech

Ⓒ REUTERS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Amerikaanse telecombedrijven mogen geen overheidssubsidies meer gebruiken om netwerkapparatuur van de Chinese techbedrijven Huawei en ZTE aan te schaffen. Dat heeft de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC unaniem besloten. De FCC noemt de beide bedrijven een gevaar voor de staatsveiligheid en denkt er ook over om bedrijven die nu al netwerkapparatuur van Huawei of ZTE in gebruik hebben te vragen om die apparatuur te vervangen.