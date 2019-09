Zwanenberg nam in 2017 een fabriek van Unilever in Oss over. In die fabriek produceert het bedrijf onder meer worsten, soepen en sauzen en doet dat deels in opdracht van Unilever. Zwanenberg maakt onder meer ook Bertolli-sauzen en Unox-soepen in Oss.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik