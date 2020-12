’Alleen maar voordelen’ voor voormalige smeertak Unilever

Upfield blijft, ondanks de verhuizing van Unilever, in ons land. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Unilever is dan weliswaar naar Groot-Brittannië verhuisd, de voormalige Rotterdamse margarinetak, tegenwoordig Upfield geheten, heeft het hoofdkantoor verhuisd naar Amsterdam en blijft definitief in ons land. Ook wordt er een €50 miljoen kostend onderzoekscentrum in Wageningen gebouwd. Maar voor een beursgang lijkt het nog te vroeg in 2021.