ABN: Coronavirus maakt olie maar even goedkoper

Dat blijkt uit het nieuwste rapport van zijn energiespecialist Hans van Cleef dat woensdag verschijnt.

De gevolgen van het coronavirus zijn nog niet goed in te schatten voor de hele oliemarkt, stelt hij.

De bank werkte meerdere scenario’s uit voor de olieprijs. Vooral de vraag naar oliegerelateerde producten in China staat onder druk, zeker de benzine en kerosine. „Een les uit het verleden is dat een tijdelijke daling van de vraag naar olie gecompenseerd kan worden door een inhaalslag later in het jaar”, aldus econoom Van Cleef over de effecten van het virus op bedrijven en consumenten.

De prijs van Brentolie - die woensdag met 1% steeg tot $54,45 per vat van 159 liter - gaat volgens een scenario van ABN Amro na eerst flink wat schommelingen, naar aanvankelijk rond $55 om tegen het jaareinde uit te komen op zo’n $60 per vat.

ABN Amro waakt voor onderschatting van het virus. Van Cleef in zijn rapport: „Mogelijk opwaartse prijsrisico’s zien we als het virus eerder dan verwacht onder controle komt en de negatieve gevolgen blijken te zijn overschat.”

Een andere mogelijkheid voor een fikse prijsverandering is als het oliekartel OPEC „sterker dan verwacht ingrijpt” in het aanbod van olie om de lagere vraag naar olie te compenseren, aldus Van Cleef.