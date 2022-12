Premium Het beste van De Telegraaf

Rechter: vleesvervanger is geen vlees, en ook geen gemaksvoeding

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

In een lekkere hamburger hoeft tegenwoordig helemaal geen dierlijk vlees meer te zitten. Deze op de foto is ook vegetarisch. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Het bedrijf Like Meat maakt, de naam zegt het al, vleesvervangers die erg op vlees lijken. Maar dat betekent nog niet dat de medewerkers van de fabriek in Oss ook verplicht aangesloten moeten zijn bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees, oordeelt de rechter in Den Haag. Daarvoor heeft hij er de Dikke Van Dale op moeten naslaan.