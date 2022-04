Toast op koning in intieme sfeer Ingetogen Oranjeborrel hotel De l’ Europe en De Telegraaf

Door Pieter Klein Beernink en Menzo Willems Kopieer naar clipboard

V.l.n.r. De l’ Europe-baas Edward Leenders, premier Mark Rutte, Telegraaf-columniste Annemarie van Gaal, landmachtcommandant Martin Wijnen en Telegraafhoofdredacteur Paul Jansen. „Hoe het ook afloopt in Oekraïne, we houden er altijd een instabiele situatie over”, zei Wijnen. „Door instabiele situaties zijn ook de Eerste en de Tweede Wereldoorlog ontstaan.” Ⓒ Foto’s Richard Mouw

De spanning in Oekraïne was even voelbaar in Hotel De l’Europe, in de binnenstad van Amsterdam. „Ah, de pantserhouwitsers!”, zei premier Mark Rutte opgetogen, toen zijn telefoon ging. „Het is geregeld”, kwam hij even later melden aan Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen. „We sturen er vijf. De Duitsers leveren de munitie en samen zorgen we voor de trainingen.”